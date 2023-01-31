Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinin çatı bölümündeki atık malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangın paniğe neden oldu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinin çatı bölümündeki atık malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangın paniğe neden oldu.

Yangın sabah 08.30 sıralarında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Kalp Merkezi bölümünün çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre çatı bölümünde çalışan işçilerin ısınmak için yaktıkları ateş, atık izolasyon malzemelerine sıçradı. Kısa sürede hastaneyi dumanlar kaplarken çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Kimsenin yaralanmadığı yangın hastanede paniğe neden oldu. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal da bölgeye gelerek hem çalışmaları hem de yangının çıkış sebebini yerinde inceledi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.