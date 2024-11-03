Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğrenci Topluluğu Kamil Sahnesi’nin, Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda sahnelediği Çılgın Dünya oyunu tiyatroseverlerden tam not aldı.

Yunusemre Belediyesi güzel bir sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaptı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğrenci Topluluğu Kamil Sahnesi, Lope De Vega’nın Çılgın Dünya isimli oyununu Manisalılar için oynadı. Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda ilk kez perde açan oyunu Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Ali Gök, Hakan Gürtunca ve yüzlerce tiyatrosever izledi. Bir ortaçağ akıl hastanesinde, deliler ve delirenler arasındaki kargaşayla, işlemediği bir suç nedeniyle aranan bir asilin tımarhaneye sığınmasını anlatan iki perdelik oyun izleyenlerden tam not aldı. Oyun sonunda tiyatrocuları kutlayan Ali Gök ve Hakan Gürtunca ekip ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.