Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım Toplantısı’nda üniversite öğrencilerine yönelik müjdesi olan "İŞKUR Gençlik Programı" Manisa’da başlıyor. Bin 392 kontenjanın ayrıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ) programa katılacak öğrenciler, bir yandan iş deneyimi kazanacak, diğer yandan gelir elde edecek.

Üniversite öğrencilerine iş gücü deneyimi kazandırmayı ve gelir desteği sağlaması hedeflenen İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Manisa Çalışma ve İş Kurumu ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında protokol imzalandı. MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ile Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Tufan arasında imzalanan protokol çerçevesinde, üniversite öğrencilerine çeşitli iş alanlarında çalışma imkanı sunulacak. Manisa Celal Bayar Üniversitesinde okuyan öğrenciler için toplamda bin 392 kontenjan ayrıldı. Programa katılan öğrenciler, ilgi ve yeteneklerine uygun bir alanda haftada en fazla 3 gün çalışabilecekler. Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Tufan, yaptığı açıklamada, "İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerimize yönelik bin 392 kontenjan ayrıldı. Bu program, üniversite öğrencilerimiz için büyük bir fırsat sunuyor. Öğrencilerimiz başvuru duyurularımızı İŞKUR Manisa sosyal medya hesaplarımız üzerinden de takip edebileceklerdir. Öğrencilerimizin iş deneyimi kazanmalarını ve maddi destekten yararlanmalarını temenni ediyorum" dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ise programın üniversite öğrencilerine sağladığı imkanların önemine değinerek, "İŞKUR Gençlik Programı, öğrencilerimizin kariyerlerini geliştirebilmeleri ve iş gücü deneyimi kazanmaları açısından çok kıymetli bir fırsat. Üniversitemizdeki öğrencilerimizin bu programdan en iyi şekilde yararlanacağını ve iş dünyasında önemli adımlar atacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

Programın detayları

Programa katılan öğrencilere günlük bin 83 TL ödeme yapılacak. 5 gün çalışıldığında aylık 5.415 TL, 14 gün çalışıldığında ise yaklaşık 15 bin 162 TL gelir desteği sağlanacak. Öğrencilerin kısa vadeli sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak. Programa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 18 yaşını doldurmuş üniversite öğrencileri başvurabilecek. Başvuru yapacak öğrencilerin, hanesinde 3 asgari ücretten az gelir bulunanlar arasında yer alması gerekmektedir. Başvurular 12-16 Şubat 2025 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınacak.