Deprem felaketi sonrası yara sarma çalışmalarına önemli katkılar sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, Hatay’ın Yayladağı ve Altınözü ilçelerine 2 bin kişilik erzak paketi ulaştırıldı.

Deprem felaketi sonrası yara sarma çalışmalarına önemli katkılar sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, Hatay’ın Yayladağı ve Altınözü ilçelerine 2 bin kişilik erzak paketi ulaştırıldı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkez üssü olan ve 11 ilde ciddi etki yapan deprem felaketinin ardından yara sarma çalışmaları devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi de bu çalışmalara önemli katkı sağlıyor. Deprem afetinin meydana geldiği ilk andan itibaren bölgedeki çalışmalara tüm imkanlarıyla destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, temel ihtiyaç malzemeleri ve gıda desteği noktasında da depremzedelerin yanında oluyor. Çalışmalar çerçevesinde, Hatay’a bağlı Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde gıda malzemesi ihtiyacı üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, iki ilçeye toplam 2 bin kişilik erzak paketi gönderdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde deprem bölgesindeki yara sarma çalışmalarına katkı sağlamaya devam ettiklerini belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, 2 bin kişilik gıda malzemesinin kısa sürede Altınözü ve Yayladağı ilçelerine ulaştırıldığını ifade etti.