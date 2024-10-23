Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvanları etkileyen ‘mavi dil’ hastalığına karşı çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa ve çevre illerde etki gösteren ve viral bir hastalık olan ‘mavi dil’ hastalığına karşı, Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Sinekler aracılığıyla yayılan hastalığın önlenmesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı gübrelik alan, çöp konteyneri ve çevre ilaçlamaları gerçekleştiriyor.

Vektörlerle Mücadele Şube Müdürü Veteriner Hekim Uğur Dilik, Yağcılar ve Üçpınar mahallelerini ziyaret etti. Yağcılar Mahalle Muhtarı Cevat Türkyılmaz, Üçpınar Mahalle Muhtarı Levent Ay ve hayvan yetiştiricilerine hastalıkla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Dilik, hastalığa karşı alınabilecek tedbirler ile yapılabilecek tedavileri anlattı. Hastalığın yayılmasının sinekler aracılığıyla olduğunu belirten Şube Müdürü Uğur Dilik, gübrelik alanlar, çöp konteynerleri ve çevre ilaçlamalarının yürütüldüğünü söyledi. Dilik, Yurttaşların, üreticilerin ve hayvan yetiştiricilerinin sorun yaşamaması için 17 ilçede çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

