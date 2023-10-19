Eğitime yönelik projelere öncelik veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri’nde eğitim gören öğrencilere yeni bir hizmet sundu. Bu anlamda mevcut eğitim sistemine ek olarak dijital olarak öğrencilere destek sağlayacak olan “MABEM Kart” uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Her geçen gün yükselen başarı çıtasıyla Manisalıların gözde eğitim kurumlarından biri haline gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri, çalışmalarında teknolojik gelişmeleri de yakından takip ediyor. Bu çerçevede mevcut eğitim sistemine ek olarak dijital olarak öğrencilere destek sağlayacak olan “MABEM Kart” uygulamasının tanıtımı düzenlenen törenle yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Besot Konferans Salonu’nda yapılan tanıtım törenine; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, daire başkanları, MABEM yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından, “MABEM Kart” uygulaması hakkında öğrencilere bilgi verildi. Daha sonra ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün bir konuşma yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri öğrencilerinin başarılarından gurur duyduğunu belirterek, konuşmasına başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “2007 yılında Belediye Meclis kararı ile Manisa Belediyesi Eğitim Merkezi adıyla faaliyete başlayan eğitim hizmeti, göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren üzerine titreyerek bugünlere getirdiğimiz en önemli eğitim faaliyetlerimizden bir tanesi oldu. Sosyal belediyecilik ilkesiyle sürdürdüğümüz bu eğitim hizmetlerimizde öğrenim gören evlatlarımızın başarısı, ailelerinin olduğu kadar, bizlerin de göğsünü kabartıyor. Yüzde 98’in üzerinde başarısıyla çocuklarımızı hayal ettikleri liselere ve üniversitelere hazırlayan MABEM’lerimizde daima öğrencilerimizin yanında yer alıyor ve onların başarıları ile gurur duyuyoruz” dedi.

Öğrencilerin başarısı için titizlikle yürütülen çalışmalara da dikkat çeken Başkan Ergün, “Manisa’mızın büyükşehir olmasıyla birlikte 17 ilçemizde hayata geçirdiğimiz Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezlerimizde öğrencilerimize; zengin içerikli doküman ve yayınların temini, öğrenci başarı takip analizleri, veli bilgilendirme programları, aylık ve seri denemelerin uygulanması, öğrenci seviye gruplarına göre eğitim uygulaması, soru çözüm saatleri ve etüt hizmetleri veriyoruz. Eğitim öğretim süreci içerisinde stres kontrol, başarı ve motivasyon seminerleri, meslek tanıtımları gibi çeşitli bilgilendirme toplantılarıyla öğrencilerimizin motivasyonlarını en üst seviyede tutmaya da gayret gösteriyoruz. Bunların yanında lise ve üniversite sınav sonuçları sonrasında rehberlik hizmeti vererek öğrencilerimizin uygun lise ve üniversitelere yerleşmelerine yardımcı oluyoruz” dedi.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde eğitim ve öğretim çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Ergün, “Başta MABEM’lerimiz olmak üzere, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerimiz, kreşlerimiz, MASMEK kurslarımız, konservatuvarımızda verdiğimiz eğitimlerin yanı sıra vatanını ve milletini seven bireyler yetiştirmeyi de kendimize ilke edindik. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ailesine, vatanına, milletine saygılı, Atatürk’ün izinde, tarihini ve geçmişini iyi bilen nesiller olarak yetiştirmek gayesiyle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Geleceğin teminatı olan gençlere bu hizmetleri verirken, teknolojik gelişmeleri de göz ardı etmediklerini belirten Başkan Ergün, “Bugün sizlerle bir arada olmamıza vesile olan MABEM Kart uygulaması da bu düşünceyle hayata geçirdiğimiz bir çalışmadır. MABEM Kart Projemiz, eğitim kurumlarımızda halihazırda devam etmekte olan mevcut eğitim sistemine ek olarak dijital anlamda öğrencilerimize destek sağlayacak. 4 farklı yayından ve 8 farklı kaynak grubundan beslenen MABEM Kart’ın içerisinde; konu anlatım kitapları, soru bankaları, paragraf kitapları ve kamp kitapları, Z Kitap formatında sunulacak. Aynı zamanda çevrim içi deneme sınavlarıyla öğrencilerimiz istediği her an kendi denemesini yapacak ve ilerlemesini takip edebilecek. MABEM Kart sayesinde öğrencilerimiz ekstra kaynak kitap almak zorunda kalmadan yüzlerce kaynak kitaba, milyonlarca soru havuzuna ve videolu çözüme ulaşabilecek. Bu projemizi 5’inci sınıf öğrencileri ile 12’nci sınıf öğrencilerinin de dahil olduğu tüm MABEM ara sınıf öğrencilerimizin kullanımına sunacağız. Ayrıca LGS-TYT-AYT öğrenci gruplarının sınav stresini atmaları ve daha iyi motive olmaları için bir takım etkinlikler de sürpriz olarak kartın içerisinde yer alacak. Öğrencilerimiz mabemkart.com web sitesine giriş yaptıktan sonra, MABEM Kart üzerindeki kod ile kayıt olacak ve tüm hizmetlere erişebilecek. İnşallah bu uygulamayla çocuklarımızın başarısını arttıracağız ”ifadelerinde bulundu.

Uygulamaya sunulan MABEM Kart hizmetinin hayırlı olması temennisiyle konuşmasına son veren Başkan Ergün, şunları söyledi: “Eğitim hizmetlerimiz; göz bebeğimiz diyeceğimiz önem verdiğim çalışmalardır. Dolayısıyla bizlere emanet ettiğiniz çocuklarınız bizim için değerlidir. Onların başarılı bireyler olması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Sizin çocuklarınız bizim evlatlarımızdır. Onların başarılarıyla gururlanacağız, onların geleceğe güvenle bakması için çalışacağız. Bu duygularla MABEM Kart hizmetimizin hayırlı olmasını diliyor, uygulamanın hayata geçmesinde emeği geçen danışmanlarıma, ilgili genel sekreter yardımcıma, daire başkanıma, idarecilerimize, ilgili firma temsilcilerine şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere işaret ettiği Muasır Medeniyetler Seviyesine ulaşmanın yolunun eğitim ve çalışmaktan geçtiğini iyi biliyoruz. Bu doğrultuda çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik eğitim desteklerimizin artarak devam edeceğinden şüpheniz olmasın”

Başkan Ergün, konuşmasının ardından öğrencilere tek tek MABEM Kart’larını verdi, hatıra fotoğrafları çektirdi.