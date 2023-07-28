Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, günün erken saatlerinde Salihli’de korsan servis taşımacılığına karşı denetim yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, trafik güvenliğinin sağlanması, korsan ve güvensiz taşımacılığın önlenmesi amacıyla sabahın erken saatlerinden itibaren Salihli ilçesinde belirlenen noktada polis ekipleriyle birlikte denetim yaptı. Denetimlerde 60’a yakın aracın kontrol edildiği, eksiği ve kural ihlali görülen 3 araca cezai işlem uygulandığı ve 1 aracın trafikten men edildiği kaydedildi. Uygulama hakkında bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Manisa Büyükşehir Belediyemiz sınırları içerisinde servis hizmetlerinde kullanılan araçların standardizasyonunun tesis edilmesi, kamusal hizmet standartlarının denetim ve takibinin sağlanarak daha modern, güvenli, denetlenebilir ve izlenebilir taşıma standartlarına kavuşturulabilmesi, trafik güvenliğinin en üst düzeyde sağlanarak korsan ve güvensiz taşımacılığın önüne geçilmesi amacıyla servis araçlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz bu denetimlerimiz etkin ve kesintisiz şekilde devam edecektir” diye konuştu.