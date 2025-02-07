Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, 6 Aralık’ta gerçekleştirilen genel kurulla Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’na seçilen Önder Aydın, yönetim kurulu üyeleri ve cemiyet üyelerini ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Halkın doğru haber alması adına gazetecilerin yaptığı işin çok kıymetli olduğunu kaydeden Genel Sekreter Burak Deste, “Demokrasinin vazgeçilmez unsuru basın. Bu işi yaparken zaman zaman hayati tehlikelerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu anlamda çok değerli, çok kıymetli ve çok kutsal bir görev” ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Güney Temiz ile birlikte Manisa Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Cemiyet Başkanı Önder Aydın ve ekibine başarılar dileyen Genel Sekreter Burak Deste, Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında da bilgiler aktardı.

“ÇOK KIYMETLİ VE ÇOK KUTSAL BİR GÖREV”

Gazetecilerin kamu görevi yaptığını belirten Deste, “Halkın doğru haber alması adına yaptığınız iş çok kıymetli. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru basın. Bu işi yaparken zaman zaman hayati tehlikelerle karşı karşıya kalıyorsunuz.

Bu anlamda çok değerli, çok kıymetli ve çok kutsal bir görev. Halkın doğru haber alması için canla başla çalışmanız çok değerli. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Gazeteciler Cemiyeti ile iş birliği için elimizden ne geliyorsa yapacağız” diye konuştu.

“GAZETECİLİĞİN ÇITASINI YÜKSELTMEK ADINA ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ise 6 Aralık’ta gerçekleştirilen kongre ile görevi duayen gazeteci Ali Filizkan’dan devraldıklarını belirterek, “O günden itibaren çalışmalarımıza başladık.

Gazeteciler Cemiyeti’mize çok güzel bir ilgi var hem belediyeler anlamında hem de sivil toplum kuruluşları anlamında. Amacımız basın mensubu arkadaşlarımızın şartlarının iyileştirilmesi noktasında çalışmalar yapmak.

Yerel gazetelerimizi son dönemde yaşadığı sıkıntıların giderilmesi noktasında iletişim kurmak, onlara yardımcı olmak niyetindeyiz. Gazeteciliğin çıtasını daha da yükseltmek adına çalışmalar yapacağız” ifadelerini kullandı.