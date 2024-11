Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Pcıfıc Espor takımı arasında işbirliği protokolü imzalandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Pcıfıc Espor Takımı Kaptanı Kaan Karapınar ve oyuncularını konuk etti.

Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Emre Hasgör ve Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Köseli de yer aldı. Gençlerin espor branşına gösterdiği ilgi hakkında bilgi veren Kaptan Karapınar, kulüp oyuncularını tanıttı, yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Ferdi Zeyrek, “Manisa’yı tanıtmak, Manisa’nın bayrağını taşımak her platformda olduğu gibi espor branşında da çok önemli. Şehrim ve şehrimin gençleri her şeyin en iyisini hak ediyor. Sizler de bunun öncüsü olacaksınız. Bu konuda verdiğiniz hizmetten ve destekten dolayı teşekkür ederiz. Biz her zaman için Manisalı gençlerin yanında olacağız. Onların bu tip isteklerinde yanlarında bir paydaş olarak bulunacağız. Hem şehrin markalaşması hem de gençlere yeni alanların açılması konusunda Manisa Büyükşehir Belediyesi her zaman için Manisa’nın gençlerinin yanındadır” diye konuştu.

Pcıfıc Espor Takım Kaptanı Kaan Karapınar ise protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak, teşekkürlerini iletti.