Manisa Büyükşehir Belediyesi, 13 yıl önce İstanbul’daki görevinde şehit olan Polis Memuru Halil Taşçı için ailesinin evinin önünde mobil ikram aracı ile pilav hayrında bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 13 yıl önce İstanbul’daki görevinde şehit olan Polis Memuru Halil Taşçı için ailesinin evinin önünde mobil ikram aracı ile pilav hayrında bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi olarak uygulamaya başladığı şehitlerin anısını yaşatmak için Manisa’daki tüm şehitlerin seneyi devriyelerinde hayır yapmaya başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin mobil aracının hizmet verdiği hayır etkinliği Soma ilçesinde başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, 13 yıl önce İstanbul’daki görevi başında şehit olan Polis Memuru Halil Taşçı’nın seneyi devriyesinde ailesinin evinin önünde pilav hayrı yaptı.

Soma’da yapılan pilav hayrına Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Şehit Halil Taşçı’nın Babası Muhsin Taşçı, Annesi Munise Taşcı, Halil Taşçı’nın eşi Fazilet Taşçı, Halil Taşçı’nın oğlu Muhsin Samet Taşçı, şehidin ve ailenin akrabaları ile dostları ve vatandaşlar katıldı. Halil Taşçı için eller semaya açılarak dualar edildi.

Yapılan hayır ile ilgili olarak Şehit Halil Taşçı’nın annesi Munise Taşçı, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum. Onu Allah’a emanet ediyorum. İnşallah hayatında hiçbir zorluk çekmez. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Ondan defalarca Allah razı olsun, bizim gibileri düşündüğü için. Allah’a emanet olsun” dedi.

Edilen dualar ve yapılan pilav hayrının sonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı tarafından şehit ailesine Türk Bayrağı hediye edildi.