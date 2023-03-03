Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında 4 bin 500’ü bulan şirket çalışanını ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve iştirak şirketlerde çalışan personelin maaşlarına yüzde 149’luk bir artış sağladıklarını duyurdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında 4 bin 500’ü bulan şirket çalışanını ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve iştirak şirketlerde çalışan personelin maaşlarına yüzde 149’luk bir artış sağladıklarını duyurdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün makamında imzalandı. İmza töreninde Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, Bölge Temsilcisi Mehmet Avcı, Genel Başkan Danışmanı Fatih Bakırtaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Funda Solak, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emre Özünlü, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Harun Yıldız, MASKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Hayri Okkalı ve BESOT Genel Müdürü Mustafa Yur yer aldı.

En düşük ücret 11 bin 367 TL oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü, iştirak şirketlerde çalışan 4 bin 500’ü bulan personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Öncelikle 11 ilimizi etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa, geride kalanlara sabır diliyorum. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Bugün, Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz ile iştirakimiz olan şirketlerimizde çalışan arkadaşlarımıza hayırlı ve güzel haberler vermek için bir araya geldik. 4.500’ü bulan şirket çalışanı arkadaşımızın refah seviyesini yükseltmek ve daha iyi bir hayat yaşamaları için Hizmet-İş Sendikamızla sağladığımız mutabakat gereği 2022 Haziran ayında 4.556 lira olan en düşük ücrete, yüzde 149’luk bir artış gerçekleştirdik. Yaptığımız bu düzenlemeyle personelimizin alacağı en az ücret, 2023 yılı itibariyle 11.367 TL olmuştur. Tabi 8 bin 500 liranın asgari ücret olduğu bir ortamda, bizim çalışan 4 bin 500 kardeşimize vereceğimiz en az ücret bu rakamdır. Yani bir kere daha vurguluyorum 11.367 lira. Biraz önce bahsettiğim en düşük ücretin üzerinde kademeli olarak 2.670 personelimiz çalışıyor. Bu da toplam personel sayımızın yüzde 61’ine tekabül ediyor. Bu 2.670 kardeşimizin ortalama ücreti ise 11.680 TL olduğunu da buradan ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi 2022 yılında Türkiye’de gerçekleşen yılsonu enflasyon oranı 64.27’ydi. Yaptığımız bu iyileştirmeyle enflasyonun 2 katından fazla olmak üzere yani yüzde 149 oranında bir zam gerçekleştirdik” diye konuştu.

"Güle güle harcasınlar"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuşmasının devamında, “Bu duygularla yeni ücretlerin değerli çalışanlarımıza ve onların kıymetli ailelerine hayırlı uğurlu olmasını yürekten diliyorum. Manisa’mıza hizmet noktasında bir aile olduğumuz Büyükşehir, MASKİ ve iştirak şirketlerimize hayırlı uğurlu olsun, güle güle harcasınlar. Alileriyle çok daha huzurlu ve mutlu olsunlar. Emeği geçen Hizmet İş Sendikası yetkililerimize, bütün çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Toplu iş sözleşmesi imza altına alındı

Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy da konuşmasında deprem bölgesinde yaşamını yitirenlere rahmet, geride kalanlara sabır dileklerini ileterek başladı. Ersoy, “Bugün imza altına aldığımız toplu iş sözleşmesinin Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve iştirak şirketlerde çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Toplu iş sözleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme imza altına alındı.