Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri teyakkuz halindeydi. Ekipler 24 saat esası ile sahadaki çalışmalarına devam edecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Manisa merkez ve ilçeleri için verilen gök gürültülü sağanak yağış uyarısıyla birlikte teyakkuza geçti. Ekipler öğle saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına yoğun mesai harcadı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, merkez ve Turgutlu ilçesinde işyeri bacası devrilmesi, çatı uçması, duvar çökmesi gibi yaşanan olumsuzluklara hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, merkez ve ilçelerde devrilen ağaçları kaldırırken, dalları kırılan ağaçlara da budama işlemi yaparak güvenli hale getirdi. MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri ise merkez ve ilçelerde şiddetli yağış sırasında ve sonrasında bazı bölgelerde yaşanan su baskınlarına müdahalede bulundu. Yağışla birlikte yağmur suyu ızgaralarına dolan ağaç yaprakları ve malzemeleri temizlendi. MASKİ ekipleri Kanalizasyon hatlarının temizliğini de yaparak su akışını sağlıklı hale getirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri merkez ve ilçelerde 24 saat esası ile sahadaki çalışmalarına devam edecek.