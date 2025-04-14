Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Turizm, Tanıtım ve Sanat Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri, Turgutlu’nun turistik, kültürel ve eğitim alanındaki potansiyelini yerinde değerlendirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa'da Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ı ziyaret eden komisyon üyeleri, ilçenin tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgi aldı.

Eski Belediye Binası, Bankalar Binası, Kent Müzesi, Asartepe ve Kısmalı Köprüsü gibi önemli noktaları gezen heyet, Turgutlu’nun turizm değerlerini yakından tanıdı. Ayrıca, Atatürk Kültür Merkezi, MABEM, MASMEK ve spor tesislerinde incelemelerde bulunularak, eğitim ve spor altyapısı değerlendirildi.

Yapılan incelemelerle Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Turgutlu’nun turizm potansiyelini en üst düzeye çıkarma ve ilçe genelindeki spor ve eğitim faaliyetlerini destekleme çalışmalarına yönelik önemli bir adım atılmış oldu.