Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, şehir genelinde peyzaj düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehrin görsel kimliğini güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla başlattığı peyzaj düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalar, Manisa’yı daha yaşanabilir bir hale getirmeyi hedefliyor.

Bu çalışmalar sayesinde; şehrin görsel kimliği güçleniyor, yaşam alanları daha estetik hale geliyor ve vatandaşların şehirle bütünleşme duyguları artıyor. Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarla birlikte şehrin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.