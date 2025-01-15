Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, 2025 yılının ilk toplantısını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek başkanlığında gerçekleştirdi; Meclis Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi yapıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Meclisi, yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi.



Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi 2025 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddeleri meclis üyelerinin oylarıyla karara bağlandı. Meclis toplantısında 2025 yılında görev yapacak olan Denetim Komisyonu Üyeleri’nin seçimi de yapıldı. Meclisteki parti grupları tarafından belirlenen isimler kapalı zarf usulü ile belirlendi. Yapılan seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Abdulkadir Yavuz Özdem, Hakan Şimşek ve Yağız Kaya, AK Parti’den Berk Mersinli, Milliyetçi Hareket Partisi’nden ise Mehmet Palabıyık, Denetim Komisyonu Üyeleri olarak belirlendi.

Toplantıda Manisa’daki imar sorununa değinen Başkan Zeyrek, çözümün ortak akılla üretileceğini söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla projelerini üreten ve hizmetlerini gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların yanlarında olmaya devam edeceğini söyleyen Başkan Zeyrek, “Bu bakış açısıyla Manisa’mızın geleceğine dair umut verici yatırımlarımızdan biri olan, Spilkent Toplu Konut Projesi’nde kararlılıkla ilerliyoruz. Geçtiğimiz günlerde, Spilkent Toplu Konut Projemiz kapsamında hak sahiplerimizin hangi konutlara yerleşeceğini belirlemek üzere noter huzurunda kura çekimimizi gerçekleştirdik. Bu süreçte gösterdiğimiz şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışı, bizim için bir gurur vesilesidir. Amacımız, Manisa’mızın çehresini değiştirmek ve daha modern, daha yaşanabilir bir kent oluşturmaktır. Bu vesileyle, daire numaraları belirlenen tüm hemşerilerime tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 36 ay olarak taahhüt edilen süreyi aşmadan, hatta daha erken bir tarihte, hak sahiplerimize evlerini teslim etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.