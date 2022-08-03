Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, Hayvanları Koruma Derneği'ni (HAKDEM) ağırladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, HAKDEM Başkanı Reyhan Elbirliler ve Dernek Üyesi Gizem Satıoğlu Öçmenler ile toplantı gerçekleştirerek hem çalışmalar hakkında bilgiler aktardı hem de önümüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmalarla ilgili de fikir alışverişinde bulundu.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü İsmail Çam ile sorumlu veteriner hekimlerin de yer aldığı programda Daire Başkanı Erhan İnce ve HAKDEM temsilcileri toplantı yapıldı.

Toplantıda Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakım ve Tedavi Merkezi'nde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgiler aktarılırken, önümüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmalarla ilgili de fikir alışverişinde bulunuldu.

Geçici Bakım ve Tedavi Merkezi'nde gerçekleştirilen tadilat çalışmaları ile çalışmaların tamamlanmasının ardından oluşacak fiziki durumlar hakkında da bilgiler verildi.

Başkanı Erhan İnce ve HAKDEM temsilcileri Geçici Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi bünyesinde bulunan Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini de ziyaret etti.