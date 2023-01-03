Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl ilçesinde evlerinde çıkan yangında maddi zarara uğrayan Çam ailesini yalnız bırakmadı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl ilçesinde evlerinde çıkan yangında maddi zarara uğrayan Çam ailesini yalnız bırakmadı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Konak Mahallesi’nde evlerinde çıkan yangın sonucu evde ve eşyalarında hasarlar oluşan Çam ailesinin yardımına Manisa Büyükşehir Belediyesi koştu. Evleri onarılan, eşyaları yenilenen ve yaraları sarılan Çam ailesini ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçaslan, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileriyle birlikte aileye Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca temin edilen televizyonu da aileye hediye eden Kılıçaslan, Nuri Çam ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başlarına gelen acı olaydan sonra Manisa Büyükşehir Belediyesinin daima yanlarında olduğunu belirten Çam ailesi de, kendilerini yalnız bırakmayan ve yara saran büyükşehir belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.