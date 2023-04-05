Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. haftası Ege derbisine sahne olacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor, 9 Nisan Pazar günü Aliağa Petkim’i, Muradiye Spor Salonu’nda ağırlayacak.

Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, evindeki galibiyet serisine devam etmek için çalışmalarını sürdürdü. Yeşil-beyazlı takım, 9 Nisan Pazar günü saat 13.00’te Aliağa Petkim’i ağırlayacak. Başantrenör Hakan Demir yönetiminde çalışmalarını tamamlayan Manisa temsilcisinde, oyuncuların hayli moralli olduğu da görüldü.

Evinde bileği bükülmüyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, evinde oynadığı son 5 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı. İlk yarının 9. haftasında Manisa BBSK ile ilk maçına çıkan Başantrenör Hakan Demir, Aliağa Petkim’i 90-84’lük skorla geçerek galibiyete uzanmıştı.

Çaylan’dan Ege derbisine davet

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, normal sezonda son haftalara girilirken heyecan düzeyinin daha da arttığını ifade ederek, “Başantrenörümüz Hakan Demir, takımımızın başında ilk maçına Aliağa Petkim karşısında çıkmıştı. O maçı kazanarak bir mağlubiyet serisine son vermiş ve geleceğe umutla bakmıştık. Ardından yakaladığımız galibiyet serileri ve son topa kadar mücadelesinden geri kalmayan bir takım hüviyeti kazandık. Son haftalarda ligimizin heyecan düzeyi daha da arttı. Ege derbisinde evimizde Aliağa’yı ağırlayacağız. Biz, her maçta olduğu gibi bu kritik mücadelede de taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. 9 Nisan Pazar günü saat 13.00’teki mücadelede dolu tribünler önünde bir galibiyete daha imza atacağımıza inanıyorum. Haydi Manisa, takımını yalnız bırakma!” dedi.