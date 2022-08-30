2022-2023 sezonunda Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı’nın fikstürü belli oldu.

2022-2023 sezonunda Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı’nın fikstürü belli oldu.

Tarihinde ilk defa mücadele edeceği BSL’de sezonu Pınar Karşıyaka deplasmanında açacak olan Manisa BBSK’da Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, “Manisa BBSK olarak ilk sezonumuzda en büyük hedefimiz Manisa halkını gururlandıran bir mücadele verip keyifli mücadeleler izletmek olacak” dedi.

Potanın Tarzanları’nın tarihinde ilk defa mücadele edeceği Basketbol Süper Ligi’nde kuralar çekildi. Çekilen fikstüre göre Manisa BBSK, Süper Lig’deki ilk maçını Pınar Karşıyaka ile deplasmanda oynayacak. Potanın Tarzanları Ege Derbisi ile açacağı 2022-2023 sezonunda 2. haftada Beşiktaş, 4. haftada Fenerbahçe, 8. hafta A.Efes, 15. hafta Galatasaray Nef ile içeride karşılaşacak.

“Manisalılara keyifli mücadeleler izletmek istiyoruz”

Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, 2022-2023 sezonu fikstürü ile ilgili açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

“Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonunun başta kulübümüz olmak üzere basketbolun tüm paydaşlarına hayırlı olmasını temenni ediyor ve tüm basketbolculara sakatlıksız bir sezon diliyorum. Basketbol Süper Ligi yolculuğumuza İzmir’de Pınar Karşıyaka deplasmanıyla oldukça çetin bir başlangıç yapıyoruz. İlk iç saha maçında ise Beşiktaş’ı ağırlayacak olmak sezon başlangıcında salonumuzda oluşacak atmosfer için heyecanımızı arttırıyor. Elbette tüm takımlarla sezonun belli bir bölümünde karşı karşıya geleceğiz ancak ligin ilk devresinde önemli iç saha maçlarımıza ev sahipliği yapacağımız bir fikstür çektik. Manisa BBSK olarak ilk sezonumuzda en büyük hedefimiz Manisa halkını gururlandıran bir mücadele verip keyifli mücadeleler izletmek olacak.”