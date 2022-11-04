Tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik proje ve destekleriyle üreticinin yanında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 3 Kasım Perşembe günü itibariyle kapılarını açan TeknoTarım’22 Manisa 16. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda stant açtı. Fuarın ilk gününde Manisa protokolünü ağırlayan büyükşehir standı, ikinci günde de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik proje ve destekleriyle üreticinin yanında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 3 Kasım Perşembe günü itibariyle kapılarını açan TeknoTarım’22 Manisa 16. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda stant açtı. Fuarın ilk gününde Manisa protokolünü ağırlayan büyükşehir standı, ikinci günde de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

TeknoTarım’22 Manisa 16. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda Manisa Büyükşehir Belediyesi de stant açarak, tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarını fuar ziyaretçileriyle paylaşıyor. Fuarın açılış kurdelesinin kesildiği 3 Kasım Perşembe günü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere, protokol üyelerini ağırlayan Büyükşehir standı, fuarın ikinci gününde de ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ağırlanan ziyaretçilere, kuru üzüm ve çiftçilerin zirai ilaçlama esnasında kimyasal maddeye maruz kalmamaları için ilaçlama faaliyetleri sırasında kullanmaları amacıyla maske, gözlük ve tulumdan oluşan set hediye ediliyor.

“Standımıza ilgi bizleri mutlu ediyor”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik gerçekleştirdikleri projelerle Manisa’nın tarımsal potansiyeline önemli katkılar sağladıklarını belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Şehrimizin en önemli organizasyonlarından biri olan Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda stant açarak, yaptığımız hizmetlerimizi ve projelerimizi ziyaretçilerle paylaşıyoruz. Fuar ziyaretçilerinin ilgisi oldukça fazla, bu da bizleri mutlu ediyor. Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’ndeki Manisa 16. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na ve fuarda yer alan standımıza davet ediyorum” diye konuştu.