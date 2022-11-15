Manisa Büyükşehir Belediyesi, son zamanlarda bazı art niyetli kişi ya da kişilerin Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Genel Sekreter ve yardımcılarının adını kullanarak, vatandaşları yardım adı altında dolandırmaya yönelik girişimlerde bulunulduğu, bu tür kişilere itibar edilmemesi uyarısı yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, son zamanlarda bazı art niyetli kişi ya da kişilerin Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Genel Sekreter ve yardımcılarının adını kullanarak, vatandaşları yardım adı altında dolandırmaya yönelik girişimlerde bulunulduğu, bu tür kişilere itibar edilmemesi uyarısı yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, dolandırıcıların yeni yöntemiyle ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Son zamanlarda bazı art niyetli kişi ya da kişilerin Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Genel Sekreter ve yardımcılarının adını kullanarak, yardım adı altında bir takım talepte bulundukları yönünde bilgilerin geldiğinin vurgulandığı açıklamada, “Manisa Büyükşehir Belediyemiz, yüz yüze ya da telefonla ve dahi buna benzer hiçbir şekilde ve ad altında vatandaşlarımızdan yardım talebinde bulunmamıştır ve bulunmayacaktır. Hemşehrilerimizin mağdur olmamaları açısından bu tür talepte bulunanlarla ilgili kolluk kuvvetlerine başvurmaları önemlidir. Sizlerden bu şekilde taleplerde bulunanlara itibar etmemeniz önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.