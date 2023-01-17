Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatıyla yeni genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarının ataması gerçekleşti. Mevcut Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu ve Funda Solak’a ek olarak Metin Memiş ve Ergün Aksoy da atanarak, Genel Sekreter Yardımcılığı kadrosunda 4 isim yer almış oldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatıyla yeni genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarının ataması gerçekleşti. Mevcut Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu ve Funda Solak’a ek olarak Metin Memiş ve Ergün Aksoy da atanarak, Genel Sekreter Yardımcılığı kadrosunda 4 isim yer almış oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesinde yönetim kadrolarına, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün tensipleriyle atamalar gerçekleşti. Buna göre, Ali Öztozlu ve Funda Solak’ın bulunduğu Genel Sekreter Yardımcılığı kadrosuna ek olarak Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Metin Memiş ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy da atanarak, Genel Sekreter Yardımcılığı kadrosunda 4 isim yer almış oldu. Genel Sekreter Yardımcılığı atamalarının yanı sıra bazı daire başkanlıklarında da düzenlemeler yapıldı. Yapılan atamalar sonucunda Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına Birsen Yonca Ekmekçi, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Fatih Bağlı ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yeni kurulan Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına da Emrullah Oğulluk atandı. Konu ile ilgili yapılan bilgilendirmede, yeni Genel Sekreter Yardımcıları ve daire başkanlarının görevlerine resmen başladıkları belirtildi.