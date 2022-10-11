Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hem hayvan dostları için hem de patili dostlar için hizmete aldığı Minik Patiler Kliniği’ni, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ziyaret ederek incelemelerde bulundu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hem hayvan dostları için hem de patili dostlar için hizmete aldığı Minik Patiler Kliniği’ni, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ziyaret ederek incelemelerde bulundu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hizmete aldığı Minik Patiler Kliniği ile sokak hayvanlarına ve hayvan dostlarına destek olmaya devam ediyor. Hizmetlerine aralıksız devam eden kliniği Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ziyaret ederek incelemelerde bulundu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öztozlu’ya incelemesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce ve ilgili personeller eşlik etti. Kliniği inceleyen ve bilgi alan Ali Öztozlu, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti. Öztozlu, kliniğin hayvan dostlarına yönelik iyi bir uygulama olduğunu belirterek, “Yapılan tedaviler ile minik dostlarımız yaşamlarına devam ederken, operasyonlar ile hayvan popülasyonun artmasının önüne geçilmesi, olabilecek istenmeyen olayların da önlenmesine yönelik adımlar atılıyor” dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce ise klinik ve yapılan çalışmalar ile ilgili olarak, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak minik patili dostlarımızın yanında olduğumuzu belirtmek amacıyla Minik Patiler Kliniği’mizi açtık. Burada kedilerimizin hem kısırlaştırma hem de tedavi hizmetleri veriliyor. Kliniğimizde mesai saatleri içinde hem veteriner hekim hem de veteriner hekim yardımcı personeliyle birlikte burada hizmet verilmektedir. Buradaki hizmetin bir diğer amacı da sokak popülasyonunu en aza indirgemek aynı zamanda da yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmektir. Burada yaptığımız aşı çalışmalarında halk sağlığını, hem insan sağlığını hem de hayvan sağlığını korumak adına önemli çalışmalar yapmaktayız. Yaptığımız çalışmalarda öncelikle kedi popülasyonunun önüne geçiyoruz sonrasında da insan sağlığına etki edecek durumların paraziter hastalıkların, iç ve dış parazit gibi hayvanların problemlerin insanlara yansımasıyla ilgili önleyici faaliyetlerde bulunuyoruz. Merkezimiz hafta içi mesai saatleri içinde açık olup, hayvan severlerimiz hem buraya gelerek kısırlaştırmak istedikleri sokak kedileri ile ilgili randevu alabilirler. Hem de 444 99 45’i arayarak randevu alabilirler. Veteriner hekimimiz hafta içi mesai saatleri içinde burada bulunduğu için acil travmatik durumlar, rahatsızlıklar gibi durumlara müdahalede de edilmektedir” dedi.

Hayvan severlerden Berna Doğru, klinikten duyduğu memnuniyetini dile getirirken, “Apartmanda bakmış olduğumuz kediyi kliniğe getirdim. Çok memnun kaldım. Böyle bir tesisin kurulmuş olması ve kedimin kısırlaştırılmış olmasından çok memnunum. Bu işlemin çok çabuk olması da beni çok mutlu etti. Sağlık açısından böyle bir uygulamanın yapılmış olması beni çok mutlu ediyor. Çünkü üremelerini engellemek sağlık açısından en önemli unsurdu. Bu yüzden Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı ve başarılı bir uygulama. Aynı zamanda yapılan işlemin çok hızlı olması da memnuniyet verici” dedi.