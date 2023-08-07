Manisa’da yaşanan orman yangınından en çok etkilenen mahallelerden olan Sarısığırlı Mahallesi’nde yangından etkilenen vatandaşların ilk andan itibaren yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, evleri yanan vatandaşlara AFAD Başkanlığınca gönderilen konteynerlere eşya desteğinde bulundu.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen orman yangınında, yangının evlere ve ahırlara sıçramasıyla zor bir süreç yaşayan Sarısığırlı Mahallesi’ne Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleri sürüyor. Yangında evleri yanan vatandaşlara AFAD Başkanlığı tarafından gönderilen konteynerlerin iç teşrifatı da Büyükşehir Belediyesince yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangında evleri ve eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşlara eşya yardımında bulundu. Halısından buzdolabına, çekyatından ocağına kadar birçok eşyayı yangın mağduru vatandaşlara teslim eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Alkın Kedersiz, geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Yanlarındayız”

Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri ile birlikte yangın mağduru ailelere eşyaları teslim eden ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün geçmiş olsun dileklerini ileten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Alkın Kedersiz, yaşanan yangın felaketinden dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, bir daha yaşanmamasını temenni etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak geçen hafta içinde yangında telef olan küçükbaş hayvanların zararının karşılandığını ve aileye teslim edildiğini hatırlatan Kedersiz, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak imkanlar ölçüsünde yangın mağduru ailelerin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.