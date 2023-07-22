Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kırkağaç ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yol çalışması yapılan Halkaavlu, Gökçukur ve Sakarlı mahallelerini ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldi.

İl genelinde yol yapım ve bakım çalışmalarına hızla devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesine bağlı Halkaavlu, Gökçukur ve Sakarlı mahallelerini ziyaret ederek mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 12 kilometrelik sathi kaplama yol çalışmalarını değerlendiren muhtarlar başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Ziyaretlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten ekipler, devam eden çalışmalar hakkında muhtarları bilgilendirdi aynı zamanda muhtarların taleplerini de ilgili dairelere iletmek üzere not aldı. Ziyaretlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından gönderilen hediyeler de muhtarlara teslim edildi. Mahalle muhtarları, ziyaretlerden duydukları memnuniyetlerini belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere çalışmalarda emeği geçen tüm personellere teşekkürlerini iletti.