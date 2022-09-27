Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri işbirliğinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akgedik konutlarının bulunduğu, İzmir Menemen bağlantısını sağlayan güzergah üzerinde tonajlı araçlara yönelik olarak trafik denetimi gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri işbirliğinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akgedik konutlarının bulunduğu, İzmir Menemen bağlantısını sağlayan güzergah üzerinde tonajlı araçlara yönelik olarak trafik denetimi gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde Yunusemre ilçesine kazandırılan Akgedik konutlarının bulunduğu, İzmir Menemen, OSB ve Emlakdere-Gürle-İzmir hattı bağlantısını sağlayan yolda İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetimde sürücülerin gerekli belgeleri ve tonaj kontrolleri yapıldı.

Uygulama hakkında bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı trafik ekiplerimiz organize bir şekilde istiap haddinin üzerinde yük taşıyan araçlarla ilgili uygulama yapıyoruz. OSB’den gelerek özellikle Menemen bağlantısı sağlanan güzergahı kullanan tonajlı araçların yola zarar vermemesi için denetimlerimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Yunusemre İlçe Jandarma Trafik Komutanlığı adına yapılan açıklamada, “Yunusemre Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri olarak, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri ile birlikte trafikteki tonajlı araçların kontrolü, sürücülerin belge kontrollerini yapıyoruz. Bu denetimler sonucunda da vatandaşların daha huzurlu ve güvenli yola çıkmalarını sağlamış oluyoruz” ifadelerine yer verildi.