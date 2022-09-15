Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yol yapım ekipleri tarafından Büyükbelen Mahallesi’nde yapılan yol çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yol yapım ekipleri tarafından Büyükbelen Mahallesi’nde yapılan yol çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yolların güvenliğinin ve konforunun arttırılması için çalışmalarına tüm ekipleriyle devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri Saruhanlı ilçesi Büyükbelen Mahallesi’deki yol yapım çalışmasına başladı. Yapılan çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu yerinde inceleyerek, son durum hakkında bilgi aldı. Ali Öztozlu’ya incelemesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, siyasi partilerin ilçe başkanları, mahalle muhtarları ve teknik ekip eşlik etti. Yapılan yol yapım çalışmasıyla ilgili olarak teknik bilgiyi veren Manisa Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Büyükbelen Mahallesi’nin, nüfus olarak büyük mahalleler arasında yer aldığını belirterek, “Son zamanlarda yaşanan yoğun yağışlardan dolayı sık sık afete maruz kalan bir bölge. Bu nedenle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla MASKİ Genel Müdürlüğü’müz burada geniş çaplı bir çalışma başlattı. Çalışmanın amacı, yağmur sularının yerleşkeden uzaklaştırılması, bölgenin afete maruz bırakılmaması yönündeydi. MASKİ Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarını bitirmesine müteakip yol yapım çalışmalarına başladık. Mevcut zarar gören yolun kaldırılmasıyla çalışmalarımıza başladık. Şu anda yapılan çalışmalar sıkıştırmanın ardından yaklaşık 25 santimetre kalınlığında mekanik dediğimiz PMT temel uygulaması, bunun üzerine de sıkıştırılmış 15 santimetre çift kat bitümlü alt temel ve binder dediğimiz iki ayrı tabakadan oluşan sıcak asfalt çalışması yapılacak. Ayrıca Fen İşleri Daire Başkanlığımızın da burada aydınlatma çalışmaları olacak. Bitince mahallemize yakışır karayolu ile mahalle merkezini bağlayan prestij bir çalışma olacak. 500 metre uzunluğunda 12 metre genişliğinde ana caddeyi en kısa zamanda bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu yapılan çalışmalarla ilgili olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Büyükbelen Mahallesi’nde daha önce altyapı çalışması yaptığını da hatırlatarak, “Yaşanan yoğun yağmurlar dolayısıyla yolda bozulmalar yaşanmıştı. Şu an büyükşehir belediyemizin yol çalışması var. Bu çalışmalardan dolayı vatandaşlarımız memnuniyetlerini ifade ediyor. Biz de çalışmalarından dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi. Yapılan yol çalışmasını değerlendiren MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu, “Yol çalışmalarında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün özellikle Saruhanlı’ya önem verdiğini görüyoruz. Aynı zamanda Büyükbelen Mahallemizin istekleri vardı, buraya yaklaşık 50 milyon liralık yatırım yapıldı. Son olarak da yol çalışması yapılıyor. Büyükbelen halkı bu çalışmalardan çok mutlu, biz de Saruhanlı olarak mutluyuz. MHP Saruhanlı İlçe Başkanlığı olarak da kendisiyle gurur duyuyoruz” dedi. AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Ekrem Cılı, “Büyükbelen mahallemizde yağmurlardan dolayı yollarımızda bozulma oldu. Vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine Büyükşehir Belediyesine talebimizi ilettik. Büyükşehir Belediyesi de çok hızlı ve etkili bir çalışma yaparak katkıda bulundu. Yapılan çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dedi. Büyükbelen Mahalle Muhtarı Ethem İşler, çalışmalarla ilgili olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletirken, “Mahallemizin giriş yolunda sıcak asfalt çalışması var. Yapılan çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederim. Ayrıca mahalle içinde taş döşeme çalışması devam ediyor. Bu konularda bizlere yardımcı olan başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere tüm personellere teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.