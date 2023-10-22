Haziran ayında asfalt sezonuna 750 kilometre hedefiyle başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 1000 kilometre yol çalışmasına ulaştı. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, mevsim şartları el verdiği ölçüde yol yenileme çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Geniş iş makinesi filosu, alanında uzman personeli ile Haziran ayında yeni asfalt sezonuna başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, hedeflediği yol çalışmasına kısa sürede vardı. 750 kilometre hedefiyle başlayan yol yenileme çalışmalarında 1000 kilometre ulaşıldığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kurtuluş Kuruçay, “Kırsal bölgelerde vatandaşlarımızın kullandığı gurup yollarında daha konforlu ve emniyetli bir şekilde ulaşımlarını sağlanabilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatıyla 750 kilometrelik bir sathi kaplama programıyla yola çıkmıştık. 12 Haziran’da, 200 iş makinemiz ve 300 personelimizle çalışmalara başladık. Büyükşehir Belediyesi personeliyle yürüttüğümüz çalışmalarımızda 750 kilometrelik hedefimize 13 Eylül’de ulaşmıştık. Başkanımız, bu noktada ihtiyaç olan noktalarda bu çalışmalara devam edilmesi yönünde verdiği talimatla 27 Eylül’de koyduğu 850 kilometrelik hedefe de ulaştık. Başkanımız, daha sonra hava şartlarının uygun olduğu ölçüde çalışmaların devam etmesi yönünde bir yönlendirmede bulundu. Bugün itibariyle, 1000 kilometreye ulaşmış durumdayız” dedi.

Çalışmalar devam edecek

Mevsim şartları el verdiği ölçüde yol yenileme çalışmalarının devam edeceğini belirten Kuruçay, “Çalışmalarımız ilçe merkezinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız tarafından yürütülen yaya kaldırım yenilemeleri, prestij caddelerinde uygun olan alanlarda sıcak asfalt çalışmaları, kırsal bölgelerimizde de sıcaklıkların müsaade ettiği ölçüde sathi kaplama uygulamaları ile devam edecek” dedi.

“İş makine filomuzu güçlendirdik”

Yapılan revizyon ile iş makine filosunu güçlendirdiklerini de sözlerine ekleyen Kuruçay, “Makine araç parkımıza başkanımızın yönlendirmeleriyle hurdaya ayrılmayı bekleyen iş makinelerimizi revizyon ile makine araç parkımıza kattık. Bu anlamda, 2 adet greyder, 2 adet dozer, 1adet silindir olmak üzere yeniden alınma noktasına gidilse 50 milyon Türk Lirasına alınacak iş makinelerini 5 milyon Türk Lirasına tekrar aktif hale getirdik. Bu anlamda ekiplerimiz de cansiperane çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarımızı bitirdiğimiz noktalarda, vatandaşlarımızın kazasız belasız iyi günlerde kullanmalarını diliyorum” ifadelerinde bulundu.