Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri, komisyona havale edilen maddeleri görüşmek üzere bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri, komisyona havale edilen maddeleri görüşmek üzere bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri, komisyona havale edilen maddeleri görüşmek üzere toplandı. Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi’nde düzenlenen ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan’ın da katıldığı toplantıda, Manisa’nın kültürel değerleri arasında yer alan Manisa Bezi’nin ulusal çapta tanınırlığının sağlanması amacıyla yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Daha sonra 9 adet üretim tezgahı ve 12 kursiyerin yer aldığı Yeni Han içindeki Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin üretim tezgahları ziyaret edildi. Burada dokuma ve üretim sürecini yerinde gören komisyon üyelerine çalışmalar hakkında bilgi verildi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, komisyon üyelerine, Manisa Bezi ve Yeni Han’daki çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.