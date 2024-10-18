Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Valisi Vahdettin Özkan’ı konuk etti. Vali Özkan’a, görevinde başarılar dileyen Başkan Zeyrek, “Şehrin gelişimi noktasında el birliğiyle çok güzel projelere imza atacağımızın bilincindeyim” dedi. MANİSA (İGFA) - 19 Eylül 2024 tarihli Valiler Kararnamesi ile Manisa Valisi olarak atanan Vali Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’i ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç ve Başkan Danışmanı Ferhat Fırat da ziyarette yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Hem Manisa’mıza hem belediyemize teşriflerinizden dolayı çok memnunuz. Manisa çok güzel bir şehir. Ben çok seviyorum. Sizin de çok seveceğinize eminim.

,Şehrin gelişimi noktasında el birliğiyle çok güzel projelere imza atacağımızın da bilincindeyim. Kurum olarak çok hevesli, istekliyiz. El birliğiyle, sizin önderliğinizde inşallah şehre hak ettiği değeri birlikte vermeyi Allah bizlere nasip eder” ifadelerini kullandı. Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise, “Güzel Manisa’mızda şehrin ihtiyaçları başta olmak üzere bütün hizmetleri el birliğiyle gerçekleştiririz. Dün de Genel Sekreterimizin koordinasyonuyla başlangıç yaptık. İnşallah insanlarımızın yaşam kalitesinin arttırılması, ilimizin gelişmesine vesile olur” diye konuştu.

