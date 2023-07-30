Manisa Büyükşehir Belediyesi, Haziran ayının ikinci yarısında açtığı 2023 satıh kaplama asfalt sezonu çerçevesinde il genelinde 300 kilometrelik yol ağını asfaltladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün 2023 yılı için belirlediği 750 kilometrelik asfalt programı için Haziran ayının ikinci yarısında çalışmalarına başladı. Küresel iklim değişikliklerine bağlı olarak yaşanan heyelan, sel ve orman yangınları gibi olumsuzluklara rağmen ekipler, kısa sürede il genelinde 300 kilometrelik yol ağını asfaltla buluşturdu. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay da Manisa’da yapılan yol çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Çalışmaları anlatmak için Manisa hakkında bilgilendirme yapan Kuruçay, “İlimiz 1 buçuk milyona yaklaşan nüfusa ulaştı. 17 ilçesi, 13 bin 400 kilometrekareyi aşan bir alana yayılan, önemli tarım ve hayvancılık potansiyeli olan, tarım sektöründe kendi başına ele alınması gereken bir bölge. Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 73’ü ilçelerimizde ikamet etmekte ve burada istihdamlarını sürdürmektedir” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün kırsaldaki yol ağlarının tamamında hiçbir sorun yaşanmaması ve vatandaşların trafik güvenliğini, emniyetini sağlamak adına yapılması gerekenler konusunda talimatlarını ilettiğini belirten Kuruçay, “Bu noktada bizim 6 bin kilometreye ulaşan bir yol ağımız var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün kırsaldaki yol ağlarının tamamında hiçbir sorun yaşanmaması vatandaşlarımızın trafik güvenliğini ve emniyetini sağlayacak, en konforlu şekilde ulaşımlarını sağlayabilmeleri adına yatırımlar yapılması konusunda talimatlarını bizlere iletti. Öncelikli olarak personel sayımızı güçlendirdik. Yaklaşık 300 personelimizle sahadayız. Bu noktada 190’a varan aracımız, 60 iş makinesi ve malzeme taşımasında kullanılacak filo ile birlikte 250’yi bulan ciddi bir araç filosu ile çalışmaktayız. Kendi personelimizi ve öz kaynaklarımızı kullanarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Haziran ayının ikinci haftasında 2023 yılı satıh kaplama asfalt programına başladıklarını hatırlatan Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Maalesef küresel ısınma ve iklim değişiklikleri sebebiyle, ilimizde beklenmeyen aşırı yağışlardan kaynaklanan afet durumları ve orman yangınlarını yaşadık. Aşırı yağışlardan oluşan heyelan ve sel gelmesi nedeniyle bozulan ve ulaşımı aksayan noktalarda tekrardan bakım ve onarımlara girdik. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen şu anda 300 kilometrenin üzerine çıkmış durumdayız. Başkanımız Cengiz Ergün’ün geçtiğimiz meclis toplantılarında ifade ettiği üzere satıh kaplama asfalt hedefimiz 750 kilometredir. Temmuz ayı sonu itibariyle bu hedefin yaklaşık olarak yüzde 50’sini tamamlamış durumdayız. Bu 300 kilometre sert coğrafi şartlara haiz olan, çalışması zor bölgelerde olan ve birinci kat dediğimiz ekiplerin 3 defa oraya gidip çalışmasını gerektiren temel çalışmaları, altyapı çalışmaları, astarlama çalışmaları, sıkıştırma çalışmalarını gerektiren çalışmalardı” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki süreçte asfalt programında yapılacak çalışmalardan bahseden Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Bundan sonra yenileme ve yeniden yapım çalışmalarımız devam edecek. En kısa zamanda hedefimize ulaşıp, imkânlarımız ve hava şartları da elverdiği sürece vatandaşlarımızın taleplerini sonuna kadar karşılama amacındayız. Ulaşım ağında hiçbir aksama yaşanmaması için başkanımızın talimatlarını tüm daireler olarak canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Biten yolları kazasız belasız kullanmaları için vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e de bu çalışmaları aralıksız sürdürebilmemiz için oluşturduğu imkanlardan dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.