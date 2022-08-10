Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, CHP’li meclis üyelerinin daha önce Manisa Prime’ın olduğu bölgeye içkili yer alanı için 12 Ekim 2021 tarihinde kabul oyu verirken, ‘Meydan Projesi’nin bulunduğu alanın red oyu vermesi üzerine konuşarak, “Herkes hesap peşinde. Siyaset peşinde. Manisa’nın gelişiminde farklı düşünceler var demek ki. Buna da saygı duyarız” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, CHP’li meclis üyelerinin daha önce Manisa Prime’ın olduğu bölgeye içkili yer alanı için 12 Ekim 2021 tarihinde kabul oyu verirken, ‘Meydan Projesi’nin bulunduğu alanın red oyu vermesi üzerine konuşarak, “Herkes hesap peşinde. Siyaset peşinde. Manisa’nın gelişiminde farklı düşünceler var demek ki. Buna da saygı duyarız” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında gündeme gelen içkili yer tespiti maddesi tartışmalara neden oldu. CHP’li meclis üyelerinin red oyu kullandığı gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, CHP’li meclis üyelerinin daha önce Manisa Prime’ın olduğu bölgeye içkili yer alanı için 12 Ekim 2021 tarihinde kabul oyu verirken, ‘Meydan Projesi’nin bulunduğu alanın red oyu vermesi üzerine konuşarak, “Herkes hesap peşinde. Siyaset peşinde. Manisa’nın gelişiminde farklı düşünceler var demek ki. Buna da saygı duyarız” dedi.

MHP Meclis Üyesi Mehmet Palabıyık da söz alarak, “Bu toplumda içenler ve içmeyenler var. Birlikte yaşıyorsak, herkes birbirine saygı göstermeli. Manisa, gelişmiyor diyorsunuz. Manisa’da 50-60 bin öğrencimiz var. Bir tanesi Manisa’da kalmıyor. Hepsi İzmir’e gidiyor. Manisa’da öğrencilere hizmet edeceksiniz ki, Manisa’ya parasını bıraksın. Manisa’da kültürel ve sosyal alanda gelişimini sağlasın. Ama bu kafayla aynı harmanı döveriz” dedi.

MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü ise “Manisa merkezde apartman altında açılan meyhanelerden çok çektik. Böyle yerlere her zaman ters tarafta el kaldırırım. Yabancıların geldiği organize sanayi bölgesindeki yerlere içkili ruhsat vermemek ne demekse, AVM’lere ruhsat vermemek de o demek. Benim gördüğüm kadarıyla siyaset yapılmak isteniyor” ifadelerini kullandı.

Söz alan CHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bülent Mersinli de bölgede tıp fakültesi, adliye, emniyet, kaymakamlık ve müftülük olduğunu belirterek, maddeye red oyu verdiklerini söyledi.

CHP’li Meclis üyelerinin AVM’nin etrafındaki kamu kurumlarının 100 metreden yakın olduğu için red ettiklerini söylemesinin üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, teknik tüm hesaplamaların yapılarak AVM’nin giriş kapıları ile kapalı alanların belli olduğunu ve mesafe tespitlerinin yapıldığını ifade etti ve herhangi bir yasal sorun bulunmadığını söyledi.

AVM’nin bulunduğu bölge konuşmaların ardından oylanarak, oy çokluğu ile meclisten geçti.