Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, Tekirdağ’da düzenlenen Bölgesel Lig müsabakalarının ilk etabını 3’te 3 yaparak lider tamamladı. Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, final etabını da kayıpsız atlatıp, 2. Lig’e yükselmek istediklerini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, 2. Lig’e yükselmek için katıldığı Bölgesel Lig müsabakalarının ilk etabını lider tamamladı. Tekirdağ ilinde gerçekleştirilen organizasyonda Çerkezköy Atatürk Spor Kulübü’nü 3-0, BESK Spor Kulübü’nü 3-1 ve Ezine Spor Kulübü’nü de 3-0 mağlup eden Manisa BBSK, ikinci etaba yükselme hakkı kazandı.

Memiş: "2. Lige yükselmek istiyoruz"

Müsabakaları yerinde takip eden Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, "Tamamen altyapı oyuncularımızdan kurulu olan takımımızla katıldığımız organizasyonun ilk etabını lider tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi ikinci etapta karşılaşacağımız rakiplerimizi bekliyoruz. İnşallah bu etabı da başarıyla tamamlayıp 2. Lig’e yükselmek istiyoruz" diye konuştu.