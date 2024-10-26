Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate alt yapı sporcuları bir üst kuşağa terfi etti.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Atatürk Spor Salonu’nda yapılan törenle Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Karate Altyapında yer alan 120 sporcu bir üst kuşağa terfi etmenin mutluluğunu yaşadı.

Sporcu ve velilerin katılımıyla yapılan diploma töreninde karate gösterisi, Türkiye Şampiyonalarında derece yapan sporcuların ödül töreni ve bir üst kuşağa geçen sporcuların kuşakları verildi.

Manisa BBSK Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz, "Diploma törenimize katılan yöneticilerimize, velilerimize ve şampiyon sporcularımıza teşekkür ederiz." dedi.

Türkiye Şampiyonalarında dereceye giren sporculara plaket takdiminin de yapıldığı törene Manisa BBSK Yönetim Kurul Üyesi Doğan Kırdar, Manisa BBSK Kulüp Genel Müdürü Alparslan Kaya, Şehzadeler Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Emrah Güleç, İzmir İli Antrenörü ve Uluslararası Hakem Şerafettin Ilık ile sporcular ve aileleri katıldı.