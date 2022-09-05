Manisa Büyükşehir Belediyespor karate takımı sporcuları Batuhan Bayır ve Gülçin Akyıldız, Balıkesir’de gerçekleştirilen Ümit, Genç ve U21 Türkiye Şampiyonası müsabakalarında kendi kilolarında Türkiye üçüncülüğü elde ettiler.

Manisa Büyükşehir Belediyespor karate takımı sporcuları Batuhan Bayır ve Gülçin Akyıldız, Balıkesir’de gerçekleştirilen Ümit, Genç ve U21 Türkiye Şampiyonası müsabakalarında kendi kilolarında Türkiye üçüncülüğü elde ettiler.

Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası milli takım seçme müsabakaları Şehit Turgut Solak Solak Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesporlu karateciler Batuhan Bayır ve Gülçin Akyıldız, bu turnuvada da başarılı grafiğini sürdürdü. Gülçin Akyıldız +68 kiloda Türkiye üçüncüsü olurken, Batuhan Bayır da 52 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.

4 Eylül 2022 Pazar günü gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri U21 Kadın +68 kiloda yarışan Gülçin Akyıldız, seçmelerde ikinci oldu. Dünya Şampiyonası kadrosunda yer alamayan Akyıldız, uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil edebilecek. Karate takımı sporcularının her geçen gün başarılı performanslarını yükselttiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, karateciler Gülçin Akyıldız ve Batuhan Bayır başta olmak üzere karate takımını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.