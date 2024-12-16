Manisa BBSK Karate takımı sporcularından Baturhan Bayır İstanbul’da gerçekleştirilen 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonasında Genç Erkekler 55 kilogramda 3. olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

İstanbul Ataköy Atletizm Spor Salonunda düzenlenen 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası, 37 ülkeden 4 bin 39 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye’yi ve Manisa BBSK kulübünü temsilen şampiyonaya katılan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından Batuhan Bayır, Genç Erkekler 55 kilogramda Boğaziçi Şampiyonası Üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Manisa BBSK Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz, "Sporcumuzu ve ailesini tebrik ederiz. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze teşekkür ederiz." dedi.