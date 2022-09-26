Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2022-2023 faaliyet takviminde yer alan U10-U12-U14 Bölgesel Kılıç Açık Turnuvaları, geçtiğimiz hafta sonu İzmir’de gerçekleştirildi. 54 sporcunun katıldığı müsabakalarda Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcuları 16 madalya ile turnuvaya damga vurdu.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2022-2023 faaliyet takviminde yer alan U10-U12-U14 Bölgesel Kılıç Açık Turnuvaları, geçtiğimiz hafta sonu İzmir’de gerçekleştirildi. 54 sporcunun katıldığı müsabakalarda Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcuları 16 madalya ile turnuvaya damga vurdu.

Türkiye Eskrim Federasyonunun faaliyet programında yer alan U10-U12-U14 Bölgesel Kılıç Açık Turnuvaları, 24-25 Eylül tarihlerinde 5 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcuları antrenör İpek İrem Ülkü önderliğinde İzmir Atatürk Spor Kompleksi Eskrim Salonu’nda madalya için ter döktü. 54 sporcunun kürsü için mücadele verdiği turnuva kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un eskrimcileri aldıkları madalyalarla turnuvaya damga vurdu. U10 erkek kategorisinde Koray Sözer birinci olurken, U10 kız kategorisinde de Elif Vera Katran birinci, Beyza Hoşgeldi ikincilik elde etti. U12 Erkek kategorisinde Kuzey Yenigün’ün ikincilik elde ettiği turnuvada, Baturalp Akyüz üçüncü, Doruk Üren beşinci, Üveys Uçar altıncı, Koray Söze yedinci oldu. U12 kız kategorisinde ise Gizem Uzun üçüncü, Simay Asya Akyüz altıncı, Elif Vera Katran yedinci, Beyza Hoşgeldi ise sekincilik elde etti. U14 erkek kategorisinde de Kuzey Yenigün üçüncü, Baturalp Akyüz yedinci olurken, U14 kız kategorisinde Duru Kayalar üçüncü, Elif Şengün beşinci olma başarısı gösterdi. İlk 8 sıranın madalya kazandığı turnuvada Manisa Büyükşehir Belediyesporlu eskrimciler toplam 16 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, İzmir’de gerçekleştirilen Bölgesel Kılıç Açık Turnuvaları’nda 16 madalya kazanan sporcuları tebrik ederek, Manisa Büyükşehir Belediyespor eskrim takımının başarılarının devamını diledi.