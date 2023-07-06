Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu çalışmalarında guard mevkiinde oynayan Kaan Sarıaslan’ı kadrosuna kattı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa BBSK, TED Ankara Kolejliler altyapısından yetişen, profesyonel kariyeri boyunca Mamak Belediyesi, Bursaspor, Ankara DSİ, Büyükçekmece Basketbol, Konyaspor ve TED Ankara Kolejliler forması giyen ve geçtiğimiz sezon TBL’de 14.2 sayı, 3.3 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları yakalayan Kaan Sarıaslan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.