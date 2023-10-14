Manisa’da gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Minik ve Yıldızlar Karate İl Şampiyonası’nda Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Karate Takımı şampiyon oldu.

Manisa Karate İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Minik ve Yıldızlar İl Birinciliği Çok Amaçlı Spor Salonu’nda düzenlendi. Müsabakaya Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü altyapıya ait 68 sporcu ile katıldı. Manisa BBSK’lı karateciler 39 altın, 22 gümüş ve 16 bronz madalya olmak üzere toplam 77 madalya ile kulüp sıralamasında birinci olarak il şampiyonu oldu.

Manisa BBSK Karate Takımı antrenörü Ali Eşsiz, "Emek veren sporcu ve velilerimize ayrıca canla başla çalışan büyük takım öğrencilerime teşekkür ederim. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze teşekkür ederiz." dedi.