Manisa BBSK Karate Takımı sporcuları Manisa İl Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullararası Karate Turnuvasında Küçükler ve Yıldızlar ile Gençler A-B İl Şampiyonasında 13 Altın, 7 Gümüş ve 8 Bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Manisa BBSK Karate Takımı sporcuları Manisa İl Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullararası Karate Turnuvasında Küçükler ve Yıldızlar ile Gençler A-B İl Şampiyonasında 13 Altın, 7 Gümüş ve 8 Bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Küçükler ve Yıldızlar İl Şampiyonası 20 Aralık 2022 tarihinde Atatürk Spor Salonunda yapıldı. 7 ilçeden 110 sporcunun ve 45 okulun katılımıyla tamamlananan şampiyonada Manisa BBSK Karate takımı sporcusu olan Mehmet Mert Dönmez, Kuzey Taş, Ceylin Ferihan Uyanık ve Melis Başeymez altın madalya, Eymen Kon ve Tuğra Lüleci gümüş, Gülten Kübra Kopuk, Berat Kazak, Nurahsen Kocakaplan ve Atilla Yiğit Özsu bronz madalya kazandı. Semih Furkan Kumcu ve Yağmur Toygar da turnuvada beşinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Gençler A-B İl Şampiyonası ise 21 Aralık 2022 tarihinde Atatürk Spor Salonunda yapıldı. 5 ilçeden 63 sporcunun 25 okulun katılımıyla tamamlanan şampiyonada Manisa BBSK Karate takımı sporcularından Hakan Yıldız, Yelda Macidi, Hansa Ceylin Nur Borazan, Kevser Koparan, Berke Tırnova, Mehmet Akif Ersin, Batuhan Bayır, Berfin Ablak ve Utku tan altın, Tuğba Belge, Begüm Akpınar, Ahmet Kocakaplan ve Seyhan Güler gümüş, Şevval Bakan, Hakan Yıldız (kata), Kevser Koparan (kata) ve Tuğba Belge (kata) bronz madalya kazandı.

Kulüp antrenörü Ali Eşsiz, "İki günde toplam 13 altın, 7 gümüş ve 8 bronz madalya kazanan büyük Manisa BBSK ailemizi tebrik ediyor başarıların devamını diliyorum. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze teşekkür ederiz." dedi.