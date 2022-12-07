Manisa Büyükşehir Belediyespor Genç Kızlar takımı, ligin beşinci haftasında karşılaştığı Turgutlu Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Genç Kızlar takımı, ligin beşinci haftasında karşılaştığı Turgutlu Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

Manisa Genç Kızlar Voleybol Ligi’nin beşinci haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Turgutlu Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Çok Amaçlı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş de takip etti. Baştan sona heyecana sahne olan karşılaşmanın ilk seti 25-16 Manisa BBSK üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci setini de 25-16 kazanan Manisa BBSK, skoru 2-0’a getirdi. Üçüncü seti 18-25’lik skorla kazanan Turgutlu Belediyespor durumu 2-1’e getirdi. Karşılaşmanın dördüncü setini 25-19 kazanan yeşil beyazlılar, maçın sonucunu tayin etti, 3-1. Geride kalan beş haftalık süreçte dört galibiyet alan Manisa BBSK, ikinci sıradaki yerini korudu.

“Çalışmanın meyvelerini topluyoruz”

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, “Takımımız hazırlık dönemini iyi geçirdi. Ligin başından itibaren de bu süreci görüyoruz. Genç kızlarımız, 5 haftada 4 galibiyet elde etti. Bu da bizleri mutlu ediyor. İyi bir şekilde çalışmanın meyvelerini topluyoruz. Başta hocalarımız Caner Doğançay, Selin Etker ve Dudu Dirik olmak üzere, takımımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.