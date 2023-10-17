Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup’ta Bakken Bears ile oynayacağı ilk maçta yarın Danimarka’da parkeye çıkacak.

Manisa BBSK, FIBA Europe Cup E Grubu’ndaki ilk maçına çıkıyor. Yeşil-beyazlı takım, Bakken Bears ile yarın TSİ 19.30’da karşılaşacak. Mücadele FIBA’nın sosyal medya kanalından da canlı yayınlanacak. Tarihindeki ilk Avrupa Kupası macerasına bu sezon başlayan Tarzanlar, eleme turundaki ilk iki maçında Nevezis ve Porto’yu mağlup ederek FIBA Europe Cup’ta mücadele etmeye hak kazanmıştı.

“Manisa’mızı ve ülke basketbolunu Avrupa arenasında en iyi şekilde temsil edeceğiz”

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, Bakken maçı öncesinde yaptığı açıklamada, “Ana tabloya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Güçlü, mental olarak sağlam ve derin bir kadroya sahibiz. Manisa’mızı ve ülke basketbolunu Avrupa Arenasında en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Bakken maçımıza da galibiyet parolasıyla hazırlandık. Ayrıca, ana tablodaki ilk karşılaşmamızı taraftarlarımız FIBA’nın Youtube kanalından takip edebilirler” dedi.