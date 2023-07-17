Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, 2023-2024 sezonu hazırlıklarında daha önce Bandırma forması da giymiş olan 26 yaşındaki pivot Emanuel Terry’i kadrosuna kattı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, NCAA kariyerini Lincoln Memorial University’de geçiren, kısa süreli NBA denemelerinin ardından Avrupa’ya Bandırma formasıyla adım atan ve ertesi yıl Kızılyıldız ile EuroLeague oynama başarısı gösteren Emanuel Terry ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.