Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Basketbol Süper Ligi (BSL) 14. haftasında evinde oynayacağı AYOS Konyaspor maçının hazırlıklarına Başantrenör Hakan Demir yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Basketbol Süper Ligi (BSL) 14. haftasında evinde oynayacağı AYOS Konyaspor maçının hazırlıklarına Başantrenör Hakan Demir yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, BSL 14. haftasında AYOS Konyaspor ile 6 Ocak Cuma günü saat 19.00’da evinde karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Onvo Büyükçekmece Basketbol’u deplasmanda mağlup ederek moral kazanan Manisa ekibi, galibiyet serisi başlatmak istiyor. Başantrenör Hakan Demir yönetiminde AYOS Konyaspor karşılaşması hazırlıklarına başlayan yeşil-beyazlı takım, hücum ve savunma setleri üzerinde sıkı bir antrenmanla çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Bora Çaylan, “Oyun planımızın yavaş yavaş oturmaya başladığını son haftalarda net bir şekilde gördük. Bunun yansımasını da Büyükçekmece karşısında aldığımız galibiyet gözler önüne serdi. Artık hedefimiz bir galibiyet serisi yakalayarak hedeflediğimiz noktaya kısa bir süre içerisinde gelmek. Ligimizde kolay rakip, kolay maç yok. Her maç bir final havasında oynanıyor. Bu sebeple biz de AYOS Konyaspor maçına yüksek bir konsantrasyonla hazırlanıyoruz. Biz, tüm Manisalı basketbolseverleri cuma günü oynayacağımız maçta yanımızda görmek istiyor ve de maça davet ediyoruz” dedi.