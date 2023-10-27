Basketbol Süper Ligi takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Bora Çaylan, 29 Ekim Pazar günü saat 15.30’da Muradiye Spor Salonu’nda oynayacakları Merkezefendi maçına tüm Manisalıları davet etti. Çaylan, “Cumhuriyet Bayramımızın 100’üncü yıl coşkusunu hep birlikte yaşayalım” dedi. Yeşil-beyazlı takım da Ege Derbisi için hazırlıklarını sürdürdü.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, üst üste aldığı galibiyetler ve parkeye yansıttığı iyi oyunla sezonun en formda takımları arasında yer alıyor. Süper Lig’de ve Avrupa’da aldığı galibiyetlerle iki kulvarda birden zirveye oynayan yeşil-beyazlı takımın sıradaki rakibi Merkezefendi Basketbol takımı olacak. 29 Ekim Pazar günü saat 15.30’da Muradiye Spor Salonu’nda oynanacak olan maçın hazırlıklarını sürdüren Manisa BBSK, evinde oynadığı ilk beş maçtan da galibiyetle ayrıldı.

“Tüm taraftarlarımızı maçımıza davet ediyoruz”

Manisa BSBK Başkanı Bora Çaylan, “Evimizde 3 Avrupa Kupası, 2 de Süper Lig maçı oynadık. Bu maçların 5’inden de galibiyetle ayrıldık. Hedefimiz Muradiye Spor Salonu’ndaki galibiyetlerimize bir yenisini daha eklemek. Tüm hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yapıyoruz. Ancak bu maçın bir önemi de 29 Ekim’e denk gelmesi. Cumhuriyet Bayramımızın 100’üncü yıl coşkusunu hep birlikte yaşayalım. Cumhuriyet Bayramımızın 100’üncü yılını kutlayacağımız gün, taraftarlarımızı da yanımızdaki görmek istiyoruz ve Ege Derbisine davet ediyoruz. Çünkü, onlardan aldığımız güçle evimizde yenemeyeceğimiz rakibimiz yok. Kırmızı olalım, Muradiye’de buluşalım” dedi.