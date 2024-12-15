Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Manisa Basket evinde ağırladığı Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’i 80-75 yenerek evindeki ilk, ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Salon: Muradiye

Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör

Manisa Basket: Yunus Emre Sonsırma 14, Echodas 5, Saben Lee 20, Besson 8, Thomas 5, Chiozza, Acuil 12, Leon Apaydın, White 16

Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu 4, Cook 4, Vanwijn 17, Bleijenbergh 11, McLemore 26, Said Emre Yosmaoğlu, Berke Aygündüz 9, Ata Engin, Moody 4, İsmail Karabilen

1. Periyot: 12-23 (Yukatel Merkezefendi lehine)

Devre: 39-37 (Manisa Basket lehine)

Sivasspor, Ömer Erdoğan’la prensipte anlaştı Sivasspor, Ömer Erdoğan’la prensipte anlaştı

3. Periyot: 53-51 (Manisa Basket lehine)

Kaynak: iha