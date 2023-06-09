Manisa Sultaniye Üzüm’den sonra coğrafi işaret alan Manisa Asma Yaprağı’nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk coğrafi işaret sayesinde üretim, pazarlama ve ihracatın artacağına dikkat çekerek Manisa Asma Yaprağı’nın değerine değer katmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde 03.08.2021 tarihinden itibaren korunmak üzere 07.02.2023 tarihinde tescil edilen Manisa Asma Yaprağı, 1334 Tescil Numarası ile Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret aldı. Manisa’da çok fazla yetişen asma yaprağının üretim, pazarlama ve ihracat imkânlarının yanı sıra, Manisa’ya özgü ürünlerin katma değerini ve üreticilerin gelirleri de artacak. Coğrafi işaret alan Manisa Asma Yaprağı’nın tanıtım toplantısı Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 100. Yıl Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, daire müdürleri ve üreticiler katıldı.

Son yıllarda ihracat arttı

Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, “Manisa üzümün başkenti. 860 bin dekar bağ alanımız var. Sadece kuru üzümden 500 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. Yıllara göre değişmekle birlikte taze üzümle birlikte yaş üzümle 600 milyon dolarlık bir ihracat rakamına ulaşan ülkemizin stratejik tarım ürünlerinden biri olan Manisa Sultaniye Üzümü’nün yaprağının tanıtımı için bir aradayız. Manisa asma yaprağı hem ülkemizde hem de yurtdışında çok tercih edilen bir ürün. Manisa asma yaprağında birkaç yıldan beri özellikle artmakta ve ihracat ürünü oldu. Sarma olarak 7.677 ton ihraç edilmiş ve 15 milyon 500 bin dolar ihraç geliri elde edilmiştir. Bağ alanında en az 6 bin ton salamura yaptığı, taze olarak 10 bin ton sattığı ve toplam üretimin 22 bin ton civarında olduğu öngörülmektedir. Üretim kapasitemiz yaklaşık 2 katına çıkabilecek durumdadır” dedi.

"Manisa’nın değerleri Manisa’ya daha fazla değer katacak”

Asma yaprağındaki bu gelişmeden sonra coğrafi işaret almak için harekete geçtiklerini anlatan Öztürk, “Coğrafi işaret sürecimiz 2021 yılında başladı. Bu süreç biraz uzun oluyor. 2023 yılına geldiğimizde tescil belgemizi almış olduk. Tescil belgesini alınca herkes Manisa Asma Yaprağı adı altında üzüm satamasın dedik. Bu belge bizdeyse bizden izin belgesi almadan kimse Manisa Asma Yaprağı’nı kullanarak satış yapmasın dedik. Tabi biz bu coğrafi işareti salamura yaprak için aldık çünkü ticarete konu olan tarafı burası. Taze olarak çok kısa piyasada kalıyor çünkü. Manisa’nın değerleri bundan sonra katma değerli olarak Manisa’ya değer katmaya devam edecek.” diyerek Manisa Asma Yaprağı için hologram da tasarladıklarını belirterek bundan sonra Manisa Asma Yaprağı yazan her ürünün Manisa’dan çıktığının hologram sayesinde belli olacağını söyledi.

“Hep birlikte ihracatımızı artıracağız”

Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ise, “Tescil ile yüzde 80’i Manisa’da yetişen asma yaprağının ticaret ve ihracatını artırmak için Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öncülüğünde tescil alındı. Bu ürünün adını duyurmak ve ihracatını artırmak çiftçimizin gelirlerini artıracaktır. Bundan sonra ihracatçılarımıza büyük iş düşüyor. Biz üretiriz ama bunun tamamını iç piyasada tüketmek mümkün değil. Bundan sonra ihracatçımız, Tarım İl Müdürlüğümüz, Borsa Başkanımız hep birlikte ihracatımızı artıracağız.” dedi.

“Bizim asma yaprağımız Tokat’tan daha iyi”

AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç ise Manisa asma yaprağı ve Tokat Asma Yaprağı arasında yıllardır kayınbabasıyla tatlı bir rekabet yaşadıklarına dikkat çekerek, “Kayınpeder tarafından Tokatlı olan bir damat olarak yıllardır bunun mücadelesini veriyordum. Bizim Manisa Asma Yaprağı’nın Tokat’tan daha iyi olduğunu tatlı bir rekabet içinde iddia ediyordum. Bunun bugün tescilini almakla birlikte inşallah bundan sonra göğsümüzü gere gere bunun katma değeriyle birlikte ispat etmiş olacağız. Değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

“Manisa’nın markalaşacak çok ürünü var”

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise şunları söyledi: “Hem tanınırlığı hem talebi artıracak. Bu talep de buradaki çiftçilerimizin emeğini karşılığını hem çiftçilerimizin hem de o sektördeki kişilerin emeklerinin karşılığını daha iyi almasını sağlayacak. Coğrafi işaret konusu ülkemiz açısından önemli. Tarımsal üründe ihracatı artırmanın yollarından birisi ürünün miktarını artırmak değil ürünün marka değerini artırarak ondan daha fazla gelir elde edebilmektir aslında. Kastettiğim şu. Burası aynı zamanda zeytin memleketi. 20 litrelik bir zeytinyağı ile 250 cc’lik bir özel tasarlanmış şişeyle elde edeceğiniz gelir hemen hemen aynı olabiliyor bugünkü dünyada. İşte önemli olan bunu başarabilmektir. Böylece daha az ürünle, marka değerini artırırsak ve gelirini artırırsak o zaman ihracat için iç piyasadan daha fazla ürün çekmemize gerek kalmaz ve iç piyasadaki tüketicilerimizin de olumsuzluklarla karşılaşmasının önüne geçeriz. Dolayısıyla markalaşmaya her yönden değer vermemiz lazım. Manisa’nın da markalaşacak çok sayıda ürünü var.”

Yapılan konuşmaların ardından Coğrafi işaret belgesi ve bir numaralı hologram Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk tarafından Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’e takdim edildi. Program üzerinde Manisa Asma Yaprağı yazan ve hologram resmedilen pastanın kesilmesi ile sona erdi.