Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’da demiryolu hattının kent dışına taşınmasıyla boş kalan alanda başlattığı ‘Eski Tren Yolu Peyzaj Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Akhisar’da demiryolu hattının kent dışına kaldırılmasıyla boşalan alanda başlatılan ‘Eski Tren Yolu Peyzaj Projesi’nde çalışmalarını olanca hızıyla sürdürüyor. Bölgede gerçekleştirilen çalışmalar Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Müge Kuğu, CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet ve şube müdürlerinin katılımıyla yerinde incelendi.

Akhisar’a Yeni Bir Soluk Geliyor

Akhisar Meslek Yüksek Okulu’ndan başlayan proje ile ilçenin önemli noktaları bisiklet ve yürüyüş yollarıyla birbirine bağlanacak. Proje kapsamında 4 bin metre yürüyüş yolu, 4 bin metre bisiklet yolu, 6 noktada bisiklet park istasyonu, 4 noktada fitnes alanı ve yeşil hat boyunca oturma alanları yapılacak. Akhisar’ın uzun zamandır özlemini çektiği proje, tamamlanmasıyla birlikte Akhisar’a yeni bir soluk kazandıracak.

Dutlulu’dan Zeyrek’e Teşekkür

Proje alanında incelemelerde bulunan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’e teşekkür ederek, “Bisiklet yolu, yürüyüş ve koşu yolu, peyzaj düzenlemeleri, bisiklet park istasyonları, spor ve dinlenme alanları, kafeler ve ara bağlantı yolları ile eski demiryolu hattı yeniden hayat bulacak” dedi.