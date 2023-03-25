Manisa AK Parti’de 28’inci dönem milletvekili genel seçimleri için aday adaylığı temayül yoklaması yapıldı.

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen temayül yoklamasında AK Partili delegeler Manisa’dan milletvekili olarak görmek istedikleri aday adaylarını elektronik ortamda oyladı. Manisa’da AK Parti’den milletvekili olmak için mevcut milletvekilleri Murat Baybatur, Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Mehmet Ali Özkan, Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal ile birlikte toplamda 65 aday adayı başvuruda bulundu. Aday adaylarının 15’i kadınlardan oluştu. Temayül yoklamasında il başkanlığı yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanlığı yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Gençlik Kolları ile Kadın Kolları yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarından oluşan yaklaşık 2 bin 450 kişi oy kullandı. Meclise toplamda 10 milletvekili gönderen Manisa’da delegeler, kendilerine verilen manyetik okutucu kartla bilgisayarın başına giderek, aday adayları içinden tercihlerini yaptı. Mevcut milletvekilleri için ise oy kullanılmadı.