Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan ve yönetim kurulu üyeleri, bakım-onarım çalışmaları devam eden Manisa 19 Mayıs Stadı’nda incelemelerde bulundu. Çalışmaların hızlı ilerlediğini ifade eden Başkan Aktan, "Tadilat bittikten sonra Manisa 19 Mayıs Stadı çok güzel stat olacak. İnşallah yeni stadımızda Manisamız ve taraftarlarımız ile şampiyonluğu kutlarız. Çalışmaların bir ay içinde tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, Başkan Vekili Engin Anlı ve yönetim kurulu üyeleri, bakım-onarım çalışmaları devam eden Manisa 19 Mayıs Stadı’nın son durumunu inceledi. İncelemelerde Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Gençlik ve Spor Şube Müdürleri, yüklenici firma yetkilileri ve basın mensupları da yer aldı.

"Çok güzel bir stat olacak"

İncelemeler sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Başkan Mevlüt Aktan, çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini vurguladı. En kısa sürede Manisa 19 Mayıs Stadı’na geçmek istediklerini belirten Başkan Aktan, "Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ziyaretimiz sonrası yüklenici firma çok hızlı ve güzel bir çalışma yürütüyor. Bakım ve onarımında ufak ayrıntılar kaldı. Çalışmaların 1 ay daha süreceğini düşünüyoruz. Tadilat bittikten sonra Manisa 19 Mayıs Stadı çok güzel stat olacak. Burada Manisalı futbolseverler ve taraftarlarımızın önünde çok güzel maçlar oynamak istiyoruz. Bu statta oluşturacağımız ambiyans ve birliktelikle hedeflerimize daha çabuk ulaşacağımıza inanıyoruz. İnşallah yeni stadımızda Manisamız ve taraftarlarımız ile şampiyonluğu kutlarız" diye konuştu.